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16 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları

16 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 00:02, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 00:02
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16 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nin açılışına katılacak, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulunacak, MÜSİAD Genel Kurulu toplantısına iştirak edecek.

(Bursa/11.00/12.30/14.30)

2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetli olarak bulunduğu İngiltere'de Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşecek.

(Londra)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, "2022 Yılı Değerlendirmesi 2023 Yılı Hedefleri Programı"na katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, "Türkiye-Macaristan 8. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı"na başkanlık edecek.

- Bakan Varank, Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Macaristan Ekonomik Kalkınma Bakanı Marton Nagy ile görüşecek, Macaristan'daki Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Budapeşte)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul PPP Week Programı"na ve "Cebeci Mahallesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi Temel Atma ve Yatay Delgi Yağmur Suyu Kanalı Açılış Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.00/14.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aralık 2022 dönemi merkezi yönetim bütçe denge tablosunu açıklayacak.

(Ankara/11.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

7- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2022 dönemi ücretli çalışan istatistikleri ile Aralık 2022 dönemi Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkoviç ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30)

2- Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla başlayacak.

(Davos)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şule Yüksel Şenler Vakfı hizmet binasının açılışına katılacak.

(İstanbul/11.00)

SPOR

1- Spor Toto 1. Lig'de 20'nci haftanın son maçında Pendikspor, Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15'inci haftası ve normal sezonun ilk yarısı, Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçıyla sona erecek.

(İstanbul/19.00)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nin 15'inci ve normal sezonun ilk yarısının son haftası, tek maçla tamamlanacak.

(İstanbul/18.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasına tek maçla devam edilecek.

(Eskişehir/16.00)

4- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık, ana tablo 1. tur maçlarıyla başlayacak.

(Melbourne)

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