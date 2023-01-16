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Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü

Küçükçekmece'de durakta beklerken yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 07:23, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 07:25
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Yola düşen kişi, metrobüsün altında kalarak öldü

Sefaköy durağında beklerken henüz belirlenemeyen nedenle metrobüs yoluna düşen kişi, bu sırada durağa yanaşan aracın altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, peron ile metrobüs arasında sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı. Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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