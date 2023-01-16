İşte İsveç'in vermediği dört FETÖ'cü

NATO üyeliği sürecinde Türkiye'ye 'teröristlerin iadesi' sözünü veren İsveç'in ikiyüzlü tavrı tepki çekiyor. Başkent Stockholm'de sokağa çıkan bölücü terör örgütü PKK yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alan provokatif eylemine İsveç hükümetinin yeterli reaksiyonu göstermemesi büyük tepki çekmişken, İsveç şimdi de terör örgütü FETÖ'ye kanat gerdi.

İADE TALEBİNİ REDDETTİ



İsveç Yargıtay'ının Türkiye'nin istediği 4 FETÖ'cünün iade edilmesinin önünde engel bulunduğunu belirtmesi üzerine İsveç Bakanlar Kurulu, örgüt mensuplarının iade edilmemesi yönünde karar verdi. İsveç hükümetinin bu kararının Ankara'ya bildirildiği öğrenildi. İsveç'in iade talebini reddettiği kişilerin Harun Tokak, Murat Çetiner, Alperen Melikhan Doğan ve Yılmaz Aytan olduğu ortaya çıktı. İsveç daha önce de FETÖ'cü Bülent Keneş'in iade talebini reddetmişti.

İŞTE O FETÖ'CÜLER



Örgüt içinde önemli konumda bulunan bu kişilerin sicilleri şu şekilde:

- Murat Çetiner: FETÖ'nün yasadışı dinleme ekibinin beyni olan Çetiner, eski emniyet müdürü. 17-25 Aralık ve Selam-Tevhid kumpaslarındaki illegal teknik dinleme evraklarının altında onun imzası var. 2005 ve 2006 yıllarında 'Fetullah Gülen cemaati terör örgütü değildir' denilerek örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i aklayan resmi yazıların yazıldığı büronun amiriydi. İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde gri kategoride bulunuyor.



10 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANIYOR



- Harun Tokak: Örgütün 'başyüceler' ya da 'istişare heyeti' de denilen kurul üyelerinden. Ayrıca örgütün sözde 'İsrail imamı.' İçişleri Bakanlığı'nın terör arananlar listesinde 10 milyon TL ödülle kırmızı kategoride aranıyor. 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'siyasal veya askeri casusluk', 'nitelikli zimmet', 'suç gelirlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme, ele geçirme, başkasına verme' suçlarından yakalama kararı mevcut.



İLK KORUMA 2018'DE

- Yılmaz Aytan: Örgütün sözde 'Afganistan imamı.' Afganistan'daki FETÖ'ye ait okulların da sorumluluğunu üstlendi. Afganistan'ın FETÖ'ye yönelik baskınları dolayısıyla ülkeden kaçma girişiminde bulundu. Aytan, ev hapsine alındı ve pasaportuna el konuldu. Türkiye'ye iade edilmek üzereyken İsveç'e iltica talebinde bulundu. İsveç'in bu isteği kabul etmesi üzerine 2018'de Afganistan'dan bu ülkeye geçti. Terör listesinde gri kategoride aranıyor.



Alperen Melikhan Doğan: Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranıyor.