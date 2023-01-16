Cumhur İttifakı vatandaşa dokunacak

Cumhur İttifakı ortağı MHP de tüm partiler içinde açık hava toplantısına başlayan ilk parti oldu. Cuma günü Kızılcahamam'da kampa giren MHP, seçimin yol haritası için çalışmalarını hızlandırdı.

Cumhur İttifakı, 2023 seçimlerinin yol haritasının belirlenmesi için sürekli kurmayları ile bir araya geliyor. Alınan kararlar verilen talimatlar bir bir yerine getiriliyor.

Gönlüne girilmedik bir seçmen kalmayana dek alanda çalışmalarına ağırlık veren Cumhur İttifakı, kiminle yarışacağına bile bakmadan yapılan ve yapılacakları millete anlatıyor. AK Parti, seçime giden yolda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçen haftalarda seçim beyannamesinin son şeklini alması için yapılan hazırlıklara yenileri eklenecek. Vatandaşa somut anlaşılır vaatler sunulacak. Türkiye Yüzyılı ve Anayasa vurgusunun yer alacağı beyannamede Türkiye Yüzyılı'nda neler vaat edildiği vatandaşa dokunacak hizmetler belirtilecek.

Fatma GÖKSU