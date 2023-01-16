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Piyasaların gözü İsviçre'de: Davos zirvesi başladı

Davos Zirvesi olarak da bilinen 53. Dünya Ekonomik Forumu (WEF), İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 14:24, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 14:25
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Piyasaların gözü İsviçre'de: Davos zirvesi başladı

WEF, bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla düzenleniyor.

Forum, 30 ülkeden 50'si devlet ya da hükümet başkanı 2 bin 700'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.

Çok sayıda uluslararası organizasyon ve iş dünyası temsilcisinin de katılacağı forum, 20 Ocak'a kadar sürecek.

Sabah saatlerinden itibaren forumun yapılacağı alana gelen davetliler ve medya mensupları, kayıt işlemlerini yaptırmaya başladı.

Forum kapsamında akşam saatlerinde açılış resepsiyonu düzenlenecek.

Liderlerin konuşmaları ve birçok farklı alandaki diğer oturumlar da yarın sabah itibarıyla başlayacak.

WEF'in bulunduğu alanda ve Davos kasabası girişinde, yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İsviçre kolluk kuvvetlerinin Davos'un girişinde oluşturduğu kontrol noktaları, kasaba girişinde araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

WEF'ten yapılan açıklamaya göre, foruma, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve Tunus Başbakanı Necla Buden katılacak.

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Avril Haines, ABD Çalışma Bakanı Marty Walsh, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Kanada Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland, Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nın yanı sıra Birlşemiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol ile iş dünyasından çok sayıda kişi de foruma katılacak isimler arasında yer alıyor.

ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerden foruma lider seviyesinde katılım gerçekleştirilmeyecek olması dikkati çekiyor, Türkiye'den de zirveye resmi katılım olmayacak.

- Güncel konular ve sorunlar forumun gündeminde olacak

Forum kapsamında ekonomi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, Kovid-19 salgını, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve uluslararası kriz konuları değerlendirilecek.

Oturum başlıkları arasında "mevcut enerji ve gıda krizlerini yeni bir enerji, iklim sistemi bağlamında ele alma", "yatırım, ticaret ve altyapı sistemiyle ilişkili mevcut yüksek enflasyon", "özel sektör inovasyonu ve direnci için öncü teknolojilerden yararlanmaya yönelik yeni bir sistem", "yeni bir iş ve beceri sistemi bağlamında mevcut sosyal güvenlik açıkları", "çok kutuplu dünyada yeni diyalog ve işbirliği sistemi çerçevesinde mevcut jeopolitik riskler" bulunuyor.

- Liderlere "krizleri birlikte ele alma" çağrısı yapılacak

Dünyanın birçok bölgesinde değişik alanlarda sorunların yaşandığı dönemde gerçekleştirilecek forumda liderlere daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir dünya zemini için krizleri ve koordineli eylem fırsatlarını birlikte ele alma çağrısı yapılacak.

53. WEF Zirvesi, dünyanın karşı karşıya olduğu acil sorunların üstesinden gelmek için çözümlere ve kamu-özel işbirliğine odaklanacak.

- WEF protesto ediliyor

WEF karşı gruplar ve iklim aktivistleri, dün, Dünya Ekonomik Forumu'nu ve iklim değişikliğini protesto etmişti.

Davos'taki Postane Meydanı'nda düzenlenen protestolara, çok sayıda çevreci katılmıştı. Ellerinde WEF ve iklim değişikliğine karşı farklı dillerde pankartlar ve dövizler taşıyan çevreciler, bu konuda adım atmayan hükümetleri eleştirmişti.

WEF'e ev sahipliği yapan İsviçre hükümeti ile organizasyonun ortaklarına da tepki gösteren çevreciler, Dünya Ekonomik Forumu'nun yalnızca ekonomik kaygılarla düzenlendiği, iklim değişikliği ve diğer önemli sorunlara çözüm önermediği gerekçesiyle eleştiriyor.

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