Gün sonu döviz kurları
Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 18,7890 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 18:30, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 18:15
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7940
|18,7950
|18,7940
|18,7950
|Avro
|20,3350
|20,3360
|20,3400
|20,3410
|Sterlin
|22,8670
|22,9820
|22,8730
|22,9880
|İsviçre Frangı
|20,1900
|20,2910
|20,2420
|20,3430
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7640
|18,8440
|18,7640
|18,8440
|Avro
|20,2950
|20,3750
|20,3000
|20,3800
|Sterlin
|22,8070
|23,0170
|22,8130
|23,0230