Meclisten huzurevlerindeki yaşlılar için 'dini hizmet' önerisi

AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya'nın başkanlığını yaptığı komisyonun taslak raporunda, toplumda bilgi birikimiyle, tecrübeleriyle, geleneklerin süregelmesi konusundaki etkin rolleriyle önemli merkezi role sahip olan yaşlıların, toplum içerisindeki rolünün ve değerinin her geçen gün azaldığı ifade edildi.

Raporda, yaşlıların değerinin, topluma katkılarının ve saygınlıklarıyla ilgili farkındalığın artması amacıyla manevi telkinlerin, hutbe ve vaazların sayısının arttırılması gerektiği belirtildi.

Huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik dini ve manevi hizmet verilmesi önerisinin yer aldığı raporda, şunlar kaydedildi:

"Ülkemizde huzurevlerinde sosyal danışmanlar görevlendirilmekle birlikte, kadrolu manevi danışmanların görevlendirilmesi henüz yapılmamaktadır. Huzurevlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti yürütecek sabit personelin bulunmaması sebebiyle ihtiyaç duyan huzurevi sakinleri bu hizmete yeterince ulaşamamaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cezaevi vaizliği gibi huzurevlerinde de daha etkin ve verimli din hizmeti ile manevi destek ve rehberlik hizmeti sunulabilmesi amacıyla bu kuruluşlarda görev yapacak uzmanlaşmış, sabit personel istihdam edilmesi için gerekli hukuki düzenleme yapılmalıdır. Manevi rehberlik ve danışmanlık görevi için yarı zamanlı görevlendirmelerden ziyade tam zamanlı görevlendirme olması için çalışma yapılmalıdır."

Raporda, manevi rehberlik ve danışmanlık ile ilgili ihtiyaçlar konusunda huzurevlerindeki yaşlıların görüşlerinin alınması, çalıştaylar yapılması ve bunların sonuçlarının Diyanet İşleri Başkanlığına iletilmesi, Diyanet TV ve Diyanet Radyo gibi mecralarda belirli saatlerde özellikle yaşlıların ihtiyaç ve beklentilerine dönük programların yayımlanmasına ağırlık verilmesi istendi.

Geniş ailenin, kuşaklararası dayanışmanın, aile bütünlüğünün ve manevi değerlerin önemini kapsayan aile değerleri dersinin, tüm kademedeki eğitim müfredatına konulmasının önemine değinilen raporda, "Çoğu zaman huzurevlerinde ihtiyacı karşılayacak yeterlilikte bir kütüphane ve dini içerikli yayınlar bulunmamaktadır. Ancak yaşlıların görme ve duyma algılarının zayıfladığı ve yaşlılar arasında okuma oranının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Temel konularda yaşlılara uygun basit içerikli ve kullanışlı dini yayınlar hazırlanmalı ve huzurevlerine dağıtılmalıdır." ifadesi kullanıldı.