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MEB, Ortaöğretimde 10.000 Okul Lisedeyiz Projesi'ni hayata geçiriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) liselerde akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimi destekleyen okul ortamlarının oluşturulmasını sağlamak, okullar arası başarı farklarını azaltmak, eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla bu yıl hayata geçirilecek "Ortaöğretimde 10.000 Okul Lisedeyiz Projesi" için 4 milyar liralık bütçe ayrıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 11:18, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 11:19
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MEB, Ortaöğretimde 10.000 Okul Lisedeyiz Projesi'ni hayata geçiriyor

AA muhabirinin Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlanan 2023 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'ndan derlediği ve aldığı bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in talimatıyla Ortaöğretimde 10.000 Okul Lisedeyiz Projesi hazırlandı.

Proje ile Ortaöğretim, Din Öğretimi, Mesleki ve Teknik Eğitim, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumların ortaöğretim kademelerindeki dezavantajlı alanların desteklenerek eğitimin her kademesinde niteliğin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri içerisinde oluşturulan veri takip modülüne okulların giriş yapmasıyla belirlenen ihtiyaçlar, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca kontrol edildikten sonra onaylandı.

- Onarım ve donatım ihtiyacı olan her okul yararlanacak

Proje, "fiziksel şartları iyileştirme", "yönetici, öğretmen ve veli eğitimleri", "akademik başarı desteği", "sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler" olmak üzere 4 ana başlık üzerinden yürüyecek.

Fiziksel şartların iyileştirilmesi kapsamından onarım ve donatım ihtiyacı olan her okul yararlanacak. Bu çerçevede okulların tüm ortamlarının temiz ve hijyen kurallarına uygun ve aynı zamanda tasarrufla, çevre bilinciyle yeniden dizayn edilmesi, öğretmenler odası standartlarının dizayn edilmesi, öğrenci pansiyonlarındaki yaşam alanlarının iyileştirilmesi, okulların genel fiziki çehresinin güzelleştirilmesi, fizik, kimya, biyoloji ve bilişim teknolojileri laboratuvarlarının güçlendirilmesi yer alıyor.

- Yönetici, öğretmen ve velilere eğitimler verilecek

MEB tarafından bu alanda yapılan çalışmalar neticesinde sahadan elde edilen veriler, literatür araştırmalarıyla zenginleştirilerek "yönetici, öğretmen ve veliler" için eğitim konu başlıkları belirlendi.

Yönetici ve öğretmen eğitimleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü ve il milli eğitim müdürlükleri ile iş birliği halinde yürütülecek. Mesleki gelişim toplulukları, yönetici öğretmen hareketliliği ve okul temelli mesleki gelişim programları kapsamında gerekli çalışmalar yapılacak.

Proje, Aile Okulu Projesi ile ilişkili şekilde ilerleyecek.

- Akademik başarı desteği ve temel becerileri geliştirmeye önem verilecek

Proje kapsamında, öğrencilerin hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmaya ve akademik başarılarını artırmaya yönelik destek mekanizmaları oluşturulacak, akademik başarıyı artırmak için öğrencilere materyal ve kitap desteği verilecek. Bunun yanında temel beceri eğitiminde desteğe ihtiyacı olan öğrenciler de uygun materyal, kitap ve kurslarla desteklenecek.

- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler desteklenecek

Ortaöğretimde 10.000 Okul Projesi faaliyetleriyle öğrenim süreçleri içinde öğrencilerin, sosyal duygusal becerilerinin yanında üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesine hizmet edecek merkezi ve mahalli faaliyetler de gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla geçen yıl tamamlanan "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" için 4 milyar liralık bütçe ayrılmıştı.

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