Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini öldürüp ormana gömdü

Şarkıcı ve model Seçil Çifçi, iddiaya göre eski sevgilisi Semih Sevgi'yi öldürdü.



Birçok kez Çiftçi'nin evine gelen Sevgi, barışmak istedi. Seçil ise reddetti.

Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sert bir cisimle eski sevgilisine defalarca vurdu.

Sevgi olay yerinde hayatını kaybederken kadın babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü.

Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi.

Model ve şarkıcı Seçil Çiftçi'yi yaptığı sosyal medya paylaşımları ele verdi. Suçunu itiraf eden Çiftçi babasıyla beraber yakalandı.