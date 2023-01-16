Bakan Özer: 922 ilçenin tamamına Bilim Sanat Merkezi kuracağız

Bakan Özer, Bursa'nın İnegöl ilçesinde MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'nin (BİLSEM) açılışında yaptığı konuşmada, törende bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Merkezin yapımına katkı sunanlara teşekkür eden Özer, Bursa'nın eğitim yatırımlarına çok ciddi destek verdiklerini söyledi.

Ülkelerin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunu belirten Özer, "Beşeri sermayenin niteliğini artırmadaki en önemli enstrüman da eğitimdir. Maalesef 2000'li yıllara indiğimiz zaman eğitimde karnemizin çok iyi olmadığını görüyoruz. Son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde eğitimde yapılan devrimsel dönüşümle ilk kez bu ülkenin evlatları, eğitimin tüm kademelerinde eğitime erişebilme mutluluğunu tattılar. 5 yaştaki okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 11'di. Yani 100 çocuktan sadece 11 tanesi okul öncesi eğitime erişebiliyordu. Şu anda bu oran yüzde 99. İlkokul yüzde 99,63, ortaokul yüzde 99,44. Ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44'ten yüzde 96'ya ulaştı." diye konuştu.

- "922 ilçenin tamamına BİLSEM kuracağız"

Bakan Özer, eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Düşünün, başörtüsü yasakları uygulandı bu ülkede. Mesleki eğitimin ve imam hatip liselerinin dumura uğramasına neden olan katsayı uygulaması uygulandı bu ülkede. İşte bu antidemokratik uygulamaların tamamı da bu dönemde kaldırıldı. Yani 70 yıllık gecikmeyle ilk kez eğitimdeki tüm erişim problemleri çözülerek Sayın Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı'nın ilk adımı atılmış oldu."

Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece öğrencilerin eğitimlerine destek vermekle kalmadıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda özel yetenekli öğrencilerimizin gelişimine de destek veriyoruz. İşte BİLSEM'ler özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek için her türlü eğitim programıyla desteklendiği bir okul. Göreve geldiğimiz zaman Türkiye'de 179 Bilim Sanat Merkezi vardı. Biz çocuklarımızın Bilim Sanat Merkezlerine erişimini kolaylaştırmak için bu rakamı 379'a çıkardık ve 2023 yılında bir müjde verdik, dedik ki; 922 ilçenin tamamına BİLSEM kuracağız. Tamamına ki çocuklarımız rahat bir şekilde bilimsel merkezlere ulaşsınlar ve bilimle, sanatla, Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtmiş olduğu TEKNOFEST gençliği olarak emin adımlarla geleceğe doğru yürüsünler."

Konuşmanın ardından beraberinde Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile MÜSİAD Saime Sultan Bilim ve Sanat Merkezi'ni gezen Bakan Özer, zeka oyunları atölyesinde milli sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş ile satranç oynadı.