Kayıp olarak aranan adliye memuru sazlık alanda ölü bulundu
Yeşilköy Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan Aziz Küpeli'den (27) haber alınamaması üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 19:40, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 19:47
Yeşilköy Mahallesi'ndeki evinden dün sabah saatlerinde ayrılan Aziz Küpeli'den (27) haber alınamaması üzerine jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu.
Başlatılan arama çalışmaları sonucunda Yeniyurt Mahallesi Gölkent mevkisindeki sazlık alanda ceset bulundu.
Küpeli'ye ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Küpeli'nin Dörtyol Adliyesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız