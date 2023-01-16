Hacettepe Teknokentte aidatlara 5 kat zam yapıldı

Ülkemizin en eski teknokentlerinden olan ve halen 277 firmanın faaliyet gösterdiği Hacettepe Teknokent deki finansal problemler çözülemiyor.

Geçmiş teknokent yönetimlerin tüm kötü idari alışkanlıklarının birikerek geldiği teknokent de bir de üzerine FETÖ iltisaklı ve kaçak durumunda olan üniversite ve teknokent yöneticilerinin yüklemiş olduğu ODEABank kamburu nedeniyle teknokent yönetimi çıkmaza girdi.

Girişimciler ve ARGE firmalarının desteklenmesi için kurulan Hacettepe Teknokent yönetimlerinin büyük metrekare ye sahip kurumsal firmalardan sembolik işletme gideri (aidat) alması nedeni ile yıllardı ciddi gelir kaybı yaşamakta idi.

Büyük metrekare ArGe alanı kiralayacak olan kurumsal firmaları Teknokente çekebilmek ve tutabilmek için tamamen keyfi olarak metre kare başına 3-5-10 TL gibi sembolik rakamlar alınırken, sayısı yüzlerce olan küçük, mikro hatta inkubasyon alanındaki genç ve işletme sermayesi yeterli olmayan ARGE firmalarına aynı hizmet metre kare başına 50-75 TL gibi rakamlara verilmekte idi.

Yani küçük firmaların aidatları ile 1000 metrekare ve üzeri ARGE alanı kiralayan kurumsal firmaların aidatları finanse edilmekte idi. Bunun yanında; özellikle SAFİR bloklardaki faaliyet gösteren firmaların kira gelirlerinin ODEA Bank' ın açmış olduğu icra dosyasına yatırılması mecburiyeti nedeniyle bu blok kiracılarının kira ödemelerinden gelir elde edemeyen Prof Cahit Güran yönetimindeki Teknokent Yönetim Kurulu çareyi aidat bedellerini firmalara göre 5 ila 25 kat artırdı.

Örn 100 metrekare ofis içinde ARGE çalışmalarını yürüten ve zaten maksimum 14 kişi çalıştırabilen bir mikro ölçekli firmanın işletme gideri aylık 2.500 TL den 12.500 TL ye çıkmış oldu. Bu astronomik aidat zammı üstelik ofis kiralarına %77 zam yapılmasına ragmen yapıldı.

Böylece ARGE amaçlı yasa ile kurulan teknokentin işletme gideri olarak aldığı ücretler arge ofis alan kiralarını fersah fersah geçmiş oldu. Teknokent' in yapmış olduğu bu fahiş aidat artışı diğer teknokent aidatlarını 2-3 e katlamış oldu. Ankarada ki en prestijli ofis plazalarında aidatlar 25-75 TL bandında değişirken Hacettepe Teknokent de bu rakam metrekare başına 125 TL + KDV oldu. ARGE yi desteklemek amaçlı kurulan teknokent aidatları kar amacı güden iş plazalarını geçmiş oldu. Teknokent ofis kiraları zaten uzun süredir yine bu prestijli plazalardan yüksek idi.

Ülkemizin genç ve dinamik ARGE kasları olan girişimciler ile mikro ve küçük ortaklı firmaları kapı dışarı atmaya veya onların nitelikle ARGE personelini işten çıkarmaları ile sonuçlanacak bu gelişme tek taraflı olarak Hacettepe Teknokent yönetim kurulu tarafından alındı.

Ülkemizin hızla nitelikli bilişim personelini yurtdışına kaybettiği bu dönemi biraz olsun rahatlatmak için 30 Aralık 2022 tarihinde bizzat Cumhurbaşkanımız "Teknokentlerde %100 uzaktan çalışma müsaadesini" açıklamasının hemen ardından gerçekleşmesi ise tepki çekti. Yani teknokent firmaları aslında ofislerini fiziksel olarak kullanmak zorunda olmadıkları ve çoğunluğu %100 uzaktan çalışmaya geçeceği halde bu astronomik aidat fiyat artışı kafalarda soru işareti oluşturdu.