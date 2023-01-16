AK Parti MYK toplantısı sona erdi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 20:00, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 20:28
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı yapılan toplantı 3 saat 30 dakika sürdü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız