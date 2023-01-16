İlan sayfaları doldu: EYT nedeniyle acil satılık

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında çok sayıda kişi, askerlik ve doğum borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdu.

Bazı kişiler, ödemelerini yapabilmek için, araç, arsa, cep telefonu veya bazı ev eşyalarını internetten satışa çıkardı.

Emlak ve ikinci el eşya satışı yapılan sitelerde EYT başlığıyla çok sayıda ilan yer alıyor.

EYT için eksik prim nasıl tamamlanır, sigorta başlangıcı hangi durumlarda öne çekilir?

EYT'den yararlanmak için askerlik veya doğum borçlanmalarını ödeyecek olanlar sadece arsa ve araç satışlarına başvurmuyor.

O ilanlardan birisinde gitar da ödemeye destek olması için sahibi tarafınadn satılığa çıkarılmış.

Düzenlemenin yakın zamanda tamamlanması beklendiği için, ilanların çoğunda da 'acil' ibaresi bulunuyor.