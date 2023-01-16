YÖK'ten 50/d araştırma görevlileri açıklaması
Bugün TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu çalışmalarında devam eden sözlşemleri personele kadro kanun taslağında 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin taslaktan çıkarıldığı bilgisi gelmişti. YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği konuya ilişkin basın açıklaması yaptı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 20:22, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 20:23
YÖK tarafından yapılan basın açıklaması:
Yükseköğretim kurumlarında çalışan 50/d kapsamındaki araştırma görevlilerinin
33/a kapsamına alınmasına yönelik kanuni düzenleme, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununda yapılacak diğer değişiklik taslaklarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığında
görüşülmüş ve tarafların verdiği katkılarla olgunlaştırılmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "Kamudaki Sözleşmeli Personelin Kadro
Sorunu Çözüme
Kavuşuyor" başlıklı basın açıklamasında yer verildiği gibi, ilgili kanuni düzenleme
2547 sayılı kanuna ilişkin diğer değişiklik önerileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nin takdirlerine arz edilmiştir.
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