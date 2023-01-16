Zincir market çalışanları ile kavga eden 2 kişi tutuklandı

Bağlarçeşme Mahallesi 1157. Sokak'ta dün akşam bir zincir marketin şubesinde market çalışanları ile müşteri arasında çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan Ayhan Y. ve Gülsüm Ç'nin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan kavganın yaşandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerle market çalışanları arasında yaşanan arbede yer alıyor.