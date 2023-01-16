Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi öldü
Gaziantep'te akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ocak 2023 22:31, Son Güncelleme : 16 Ocak 2023 23:46
Şirinevler Mahallesi'nde akraba iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavgada, Uğur Çeliktop (33), Yılmaz Kıranşal (67) ve Kenan Kıranşal (38) hayatını kaybetti.
Kavgada yaralanan Nigar Kıranşal (61) ile Leyla Çeliktop (59) ise ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız