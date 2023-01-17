Eşi tarafından öldürülen hamile kadın defnedildi
Malatya'da eşi tarafından başında silahla vurularak öldürülen 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz göz yaşları arasında defin edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 16:35, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 16:36
Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Kiraz sokak içerisinde bulunan evinde eşi K.K. (33) tarafından başında silahla vurularak öldürülen beş aylık hamile olduğu belirtilen 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Esengül Korkmaz göz yaşları arasında defin edildi.
Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Esengül Korkmaz ile eşi K.K.'nın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. K.K. sabah saatlerinde eşi Esengül Korkmaz ise öğleden sonra getirildiği şehir mezarlığında göz yaşları arasında defin edildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız