Otobüs kazasında 2 asker şehit oldu 1 göçmen öldü, 33 yaralı var
Otobüs kazasında 2 asker şehit oldu 1 göçmen öldü, 33 yaralı var
Faizsiz 20.000 TL fırsatı!
Faizsiz 20.000 TL fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı
Sahte rapor şebekesine operasyon: 380 gözaltı kararı
AK Parti'de 27 başkana yeşil ışık
AK Parti'de 27 başkana yeşil ışık
Sözleşmeli personelin bütçeye yükü düşük
Sözleşmeli personelin bütçeye yükü düşük
461 milyar lira olan bütçe açığı 139 milyar lirayla sınırlı kaldı
461 milyar lira olan bütçe açığı 139 milyar lirayla sınırlı kaldı
Bayraktar: Beni tutuklatmak için Ankara'da savcıyı aradılar
Bayraktar: Beni tutuklatmak için Ankara'da savcıyı aradılar
'Seçimde 60 gün-90 gün' tartışmasında Şentop'tan önemli açıklama
'Seçimde 60 gün-90 gün' tartışmasında Şentop'tan önemli açıklama
Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi öldü
Gaziantep'te silahlı kavgada 3 kişi öldü
YÖK'ten 50/d araştırma görevlileri açıklaması
YÖK'ten 50/d araştırma görevlileri açıklaması
Kayıp olarak aranan adliye memuru sazlık alanda ölü bulundu
Kayıp olarak aranan adliye memuru sazlık alanda ölü bulundu
Ömer Çelik'ten 'EYT düzenlemesi' açıklaması
Ömer Çelik'ten 'EYT düzenlemesi' açıklaması
YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı
YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda salt çoğunluk sağlanamadı
50-d araştırma görevlileri sözleşmeli taslağından çıkarıldı
50-d araştırma görevlileri sözleşmeli taslağından çıkarıldı
İYİ Parti Başörtüsü teklifine ne diyecek? Açıklama geldi
İYİ Parti Başörtüsü teklifine ne diyecek? Açıklama geldi
Ehliyette yeni dönem! Yaş sınırı düşürüldü
Ehliyette yeni dönem! Yaş sınırı düşürüldü
Hacettepe Teknokentte aidatlara 5 kat zam yapıldı
Hacettepe Teknokentte aidatlara 5 kat zam yapıldı
Belediyelere sınavsız sözleşmeli personel alımı sona erdiriliyor
Belediyelere sınavsız sözleşmeli personel alımı sona erdiriliyor
En çok şikayet edilenler sıralaması değişti: İşte yeni sıralama
En çok şikayet edilenler sıralaması değişti: İşte yeni sıralama
Fiyat sabitleme çağrısına katılım sürüyor: Şekerde de fiyat sabitlendi
Fiyat sabitleme çağrısına katılım sürüyor: Şekerde de fiyat sabitlendi
Bakan Bozdağ'dan 'yargı paketi' açıklaması: İstinafın adı değişiyor
Bakan Bozdağ'dan 'yargı paketi' açıklaması: İstinafın adı değişiyor
'Yeni Evim Kampanyası'na başvurular başladı
'Yeni Evim Kampanyası'na başvurular başladı
Sıcaklıklar artıyor, bazı iller 21 dereceye kadar yükselecek
Sıcaklıklar artıyor, bazı iller 21 dereceye kadar yükselecek
Devlet ceza infaz rejiminde 'ayrımcılık' yapabilir mi?
Devlet ceza infaz rejiminde 'ayrımcılık' yapabilir mi?
MTV ödemelerinde son gün 31 ocak
MTV ödemelerinde son gün 31 ocak
MEB, Ortaöğretimde 10.000 Okul Lisedeyiz Projesi'ni hayata geçiriyor
MEB, Ortaöğretimde 10.000 Okul Lisedeyiz Projesi'ni hayata geçiriyor
Bakan Nebati: 2023'te kişi başına düşen gelir 12 bin doları aşacak
Bakan Nebati: 2023'te kişi başına düşen gelir 12 bin doları aşacak
'Memurlara verilen yüzde 30 zammı yetersiz buluyoruz'
'Memurlara verilen yüzde 30 zammı yetersiz buluyoruz'
Benzine 67 kuruş zam bekleniyor
Benzine 67 kuruş zam bekleniyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

461 milyar lira olan bütçe açığı 139 milyar lirayla sınırlı kaldı

Türkiye sosyal yardımlar, çalışana, emekliye, çiftçiye, esnafa ve üreticiye destekler ile vergi indirimlerine rağmen 2022'de son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini gerçekleştirdi. Merkezi bütçe gelirleri 2 trilyon 802 milyar lira, giderleri 2 trilyon 941 milyar lira oldu. 461 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığı 139 milyar lirayla sınırlı kaldı. Bütçe açığının GSYH'ye oranı %1'in altında

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 07:40, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 08:12
Yazdır
461 milyar lira olan bütçe açığı 139 milyar lirayla sınırlı kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022'deki tüm zorlu koşullara rağmen son 20 yılın en iyi bütçe performanslarından birini yakaladık" dedi.

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2022'de 2021 yılına göre yüzde 99,9 artarak 2 trilyon 802 milyar 355 milyon lira, giderleri de yüzde 83,4 yükselerek 2 trilyon 941 milyar 420 milyon lira olarak gerçekleşti. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 31 geriledi ve 139 milyar 65 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Açık 2021 döneminde 201 milyar 507 milyon lira olmuştu.

VERGİ GELİRİ ARTTI FAİZ GİDERİ AZALDI

Vergi gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 102 artarak 2 trilyon 353 milyar 286 milyon liraya yükselmesinin güçlü bütçe performansında etkili oldu. 2021'de bütçe 20 milyar 655 milyon lira faiz dışı açık verirken 2022'de 171 milyar 838 milyon lira faiz dışı fazla oluştu. Faiz hariç bütçe giderleri, 2022 yılında 2021'e kıyasla yüzde 84,9 artarak 2 trilyon 630 milyar 517 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 105,2 olarak hesaplandı.

YÜZLER GÜLÜYOR

Geçen yılın bütçe performansını İstanbul Beşiktaş'taki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli'nin sağladığı güçlü büyüme sayesinde çok şükür bütçemiz de kasamız da sağlam durumda. Makro göstergeler açısından son derece başarılı bir yıl olan 2022, bütçe sonuçları yüzleri güldürüyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Küresel ekonomide sert türbülanslar yaşanırken, ülkemiz 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı" dedi.

MUTLULUĞUMUZ İKİYE KATLANDI

Bütçe öngörüsünden 139,3 milyar lira, OVP hedefinden ise 322,1 milyar lira daha düşük bir bütçe açığıyla seneyi kapattıklarına dikkat çeken Nebati, "Orta Vadeli Program'da 131,4 milyar lira faiz dışı açık tahmininde bulunmuştuk. 2022'de sağladığımız yüksek bütçe performansıyla bu açığı telafi ettiğimiz gibi 171,8 milyar lira faiz dışı fazla vermeyi de başardık. Bu durum mutluluğumuzu ikiye katladı" değerlendirmesinde bulundu.

BÜTÇE AÇIĞININ GSYH'YE ORANI YÜZDE 1'İN ALTINDA

Bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3,5 seviyelerinde gerçekleşeceğini öngördüklerini ve Orta Vadeli Program (OVP)'de bu oranı yüzde 3,4 olarak revize ettiklerin dikkat çeken Nebati, "OVP'de ilan ettiğimiz GSYH rakamı esas alındığında, bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1 olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Ancak, öyle ki GSYH gerçekleşmelerinin OVP beklentilerimizden daha yüksek seviyede olacağına ilişkin öncü göstergeler, bütçe açığımızın da yüzde 1'in altında gerçekleşeceğini işaret ediyor. Bu yüksek performans, kesinlikle çok önemli bir başarı" ifadelerini kullandı.

10 ton karşılığı altın sertifikası ihracı

  • Finansal araçlarda çeşitlendirme ve finansal sistem dışındaki atıl tasarrufların finansal sisteme kazandırılması amacıyla 21 Kasım 2022'de devreye aldıkları 5 ton altın karşılığında ihraç edilen Darphane Altın Sertifikaları'na bireysel yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğinin bilgisini veren Bakan Nebati, "Bu teveccühün ardından bugün de 10 tonluk ikinci altın sertifikası ihracına çıkıyoruz" dedi. Nureddin Nebati, altın sertifikası ihraçları, Altın Tasarruf Ekosistemi ve Altın Dönüşümlü KKM uygulamasıyla 2022'de altın rezervlerinin 129 ton artırılmasına katkıda bulunduklarını belirterek, brüt rezervlerin de 129 milyar dolarla son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

2023'te kişi başı gelir 12 bin doları aşacak

Nureddin Nebati, yüksek büyüme performansının etkisiyle 2022'de kişi başına gelirin 10 bin dolar seviyesini aşacağını öngördüklerini ifade etti. Bu rakamın Orta Vadeli Program tahminlerinin de üzerinde olduğuna dikkat çeken Nebati, 2023 yılında da kişi başına gelirin daha da yükselerek 12 bin doların üzerine çıkacağı öngörüsünde bulundu. Nebati, "2022 yılının ilk 3 çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 6,2'lik güçlü ve dengeli büyümeyle G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduk" dedi.

Ülkemizi üretimle kalkındıracağız

  • Geliştirdikleri selektif kredi yaklaşımının bir sonucu olarak imalat sanayi öncülüğünde kullandırılan ticari kredi büyümesinin geçen yıl 25 puan artışla yüzde 36,1'e çıktığını kaydeden Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile büyümede kırdığımız rekorları sağlam bir zemin üzerine inşa ediyoruz. Bu zeminin önemli bir parçası üretimdir. Sağladığımız desteklerle sanayi katma değerinin GSYH'deki payı 2022'nin ilk 3 çeyreği itibarıyla yüzde 27'yi aştı. Salgın öncesine göre üretimimizi yüzde 20 artırdık. Bu üretim artışı AB'nin 5, ABD'nin ise 7,5 katı" dedi.

Borçluluk oranı en düşük ülkelerdeniz

Türkiye'nin dış borç stokunda pek değişiklik olmadı. Nureddin Nebati şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin brüt dış borç stoku geçen yıl 440 milyar dolarla yatay seyretti. GSYH'ye oran olarak ise brüt dış borç stokumuz geriliyor. Mali disiplin ve etkin borç yönetimi sonucunda AB tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH'ye oranı 2002'de yüzde 71,5 iken, 2022 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla yüzde 34,8'e düştü. Bu oran 2021 yılsonuna göre 7 puan gerilemiştir. Hatırlatmak isterim ki AB üyesi ülkelerin borç stokunun GSYH'ye oranı ise tam yüzde 86,4 seviyesindedir."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Karadeniz gazında son viraj
Karadeniz gazında son viraj
Sözleşmeli personelin bütçeye yükü düşük
Sözleşmeli personelin bütçeye yükü düşük
Togg'un akıllı cihaz teknolojilerinde Qualcomm çözümleri kullanılacak
Togg'un akıllı cihaz teknolojilerinde Qualcomm çözümleri kullanılacak
Hazine 2 ihalede 25,3 milyar lira borçlandı
Hazine 2 ihalede 25,3 milyar lira borçlandı
Hacettepe Teknokentte aidatlara 5 kat zam yapıldı
Hacettepe Teknokentte aidatlara 5 kat zam yapıldı

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin açılan 3 davayı sonuçlandırdı.
'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 yılı Ocak ayı maaş katsayılarındaki artış gereğince, 4 grup emekli kamu personeline ikramiye farkı ödenmektedir.
Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturması üzerindeki etkisine ilişkin uygulamada sıklıkla hatalar yapıldığı bilinmektedir. Danıştay kararları ise bu konuda bazen yol gösterici bazen ise kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Danıştay 12. Dairesinin yeni yayımlanan 3 kararını yayınlıyoruz.
Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Silvan Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel statüsünde avukat olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesinin, "kazanç getirici faaliyet yaptığı gerekçesiyle" feshedilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, akademisyenlerin uzun süreli görevlendirme işlemlerinde yaşanan sorunları bütünüyle çözecek yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle doktora mezunu öğretim elemanları ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştırılacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!
GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

GİH'e atanan memurun daha önce avukat olarak geçen süreleri dikkate alınır mı?

Danıştay 12. Dairesi, Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfında 02/11/2007 - 07/01/2013 tarihleri arasında 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi avukat olarak geçen 5 yıl, 2 ay, 6 günlük hizmetlerinin birleştirilerek kazanılmış hak aylığında dikkate alınması talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan ilk derece mahkemesi kararını onadı.
14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı yayımlandı

14 Ocak 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

İDDK: Uyuşturucu satıcılarıyla 'Konsey' kuran hakimin meslekten atılması hukuka uygundur

Danıştay İDDK, Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olarak görev yapmakta iken 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 69. maddesinin son fıkrası uyarınca davacının meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu işlemini hukuka uygun buldu.
Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Bakan Nebati duyurdu! Togg'a kamu alım garantisi geliyor

Bakan Nebati duyurdu! Togg'a kamu alım garantisi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı toplantıda Togg'a kamu alım garantisi verileceğini açıkladı.
TURASAŞ 27 işçi alacak

TURASAŞ 27 işçi alacak

TURASAŞ 27 işçi alacak. son başvuru tarihi 20 Ocak 2023.
BESAŞ'la çiftçiye destek, sofralara lezzet

BESAŞ'la çiftçiye destek, sofralara lezzet

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, 2022 yılında da süt üreticisi için can simidi olurken, hem unlu mamuller hem de süt ürünlerini en sağlıklı ve ekonomik şartlarda Bursalılarla buluşturdu.