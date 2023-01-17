Karadeniz gazında son viraj
Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen ve mart ayında ulusal sisteme bağlanacak yerli gazda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplamda 10 bin kişinin ter döktüğü projede, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekipleri gazı ulusal sisteme bağlamak için hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 08:49, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 08:22
Yerli gaz, denizin 170 kilometre açığından özel borularla Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine geldikten sonra burada birtakım işlemlere tabi tutulacak. Buradaki işlemler TPAO tarafından yürütülecek. Ardından Karadeniz gazı, ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ'a aktarılacak. BOTAŞ'ta test edilecek gaz, sonrasında da evlere teslim edilmek üzere boru hattına iletilecek. Yerli gazın uğrayacağı ilk nokta, ölçüm istasyonu. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz aktarımı yapılacak olsa da ekipler, yarını da düşünerek Filyos Doğalgaz Ölçüm İstasyonunu günlük 50 milyon metreküp kapasiteli olarak tasarladı. Yaklaşık 1 yıl gibi kısa sürede sona eren çalışmalar kapsamında ölçüm istasyonu test işlemleri için hazır hale geldi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız