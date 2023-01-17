Karadeniz gazında son viraj

Yerli gaz, denizin 170 kilometre açığından özel borularla Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisine geldikten sonra burada birtakım işlemlere tabi tutulacak. Buradaki işlemler TPAO tarafından yürütülecek. Ardından Karadeniz gazı, ulusal sisteme bağlanmak için BOTAŞ'a aktarılacak. BOTAŞ'ta test edilecek gaz, sonrasında da evlere teslim edilmek üzere boru hattına iletilecek. Yerli gazın uğrayacağı ilk nokta, ölçüm istasyonu. İlk etapta günlük 10 milyon metreküp gaz aktarımı yapılacak olsa da ekipler, yarını da düşünerek Filyos Doğalgaz Ölçüm İstasyonunu günlük 50 milyon metreküp kapasiteli olarak tasarladı. Yaklaşık 1 yıl gibi kısa sürede sona eren çalışmalar kapsamında ölçüm istasyonu test işlemleri için hazır hale geldi.