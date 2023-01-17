Altılı Masa'da adaylık manevraları

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önceki gün Ankara'da seçmenleri ve parti teşkilatı ile bir araya geldi. Babacan'ın konuşması sırasında teşkilat üyeleri 'Cumhurbaşkanı Babacan' tezahüratları yaptı. Slogana karşı Babacan ise ceketini çıkarıp, kollarını sıvayarak cevap verdi. Babacan'ın hareketi, masaya cumhurbaşkanlığı mesajı olarak yorumlandı.

İyi Parti lideri Meral Akşener'in de sosyal medya hesabından 'İletişim çalışması' olarak yayınladığı videoda Ekrem İmamoğlu'na geniş yer vermesi dikkat çekti. İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi ve sosyal medya düzenlemesi konularına vurgu yapılan videoda Akşener ile İmamoğlu'nun sarıldığı anlara ve "Geldikleri gibi giderler. Sizin iradenizle geldikleri gibi gidecekler" gibi sözlere yer verildi