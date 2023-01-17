TKDK 'Uzman Personel Seçme Sınavı' ertelendi
Denetçi Personel Seçme Sınavı ise ilan edildiği gibi 4 Şubat'ta yapılacak
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 08:51, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 08:53
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) "uzman personel" alımı amacıyla gerçekleştirilecek sınav ertelendi.
Kurumun, Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, yazılı aşaması 4 Şubat 2023'te yapılacağı duyurulan TKDK Denetçi ve Uzman Personel Seçme Sınavı'nın "Uzman Personel Seçme Sınavı" bölümünde erteleme kararı verildi.
Denetçi Personel Seçme Sınavı ise belirtilen tarihte gerçekleştirilecek.
Kurumun, Resmi Gazete'nin 25 Aralık 2022 tarihli sayısında yayımlanan ilanında, 5 denetçi ve 29 uzman sözleşmeli personel alımı için seçme sınavı yapılacağı duyurulmuştu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız