Dolar günü 18,79 TL'den tamamladı
Güne yatay seyirle başlayan dolar, günü 18,79 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 17:55, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 17:55
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7940
|18,7950
|18,7900
|18,7910
|Avro
|20,3400
|20,3410
|20,4180
|20,4190
|Sterlin
|22,8730
|22,9880
|23,0320
|23,1460
|İsviçre Frangı
|20,2420
|20,3430
|20,3900
|20,4930
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7640
|18,8440
|18,7600
|18,8400
|Avro
|20,3000
|20,3800
|20,3780
|20,4580
|Sterlin
|22,8130
|23,0230
|22,9720
|23,1820