Aydın merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte engelli raporu düzenleyerek kamuyu zarara uğrattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, Aydın'ın yanı sıra İstanbul ve İzmir'de hakkında gözaltı kararı verilen 71 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında memurların da olduğu 56 kişi, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Organize şekilde hareket ettiği öne sürülen şüphelilerin, hasta olmayan kişilerin yerine engelli kişileri sağlık kontrolüne sokarak, rapor çıkarttıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.