Özbekistan'dan getirilen FETÖ sanığı Sevilay'a hapis

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Özbekistan'dan getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı Gürbüz Sevilay'ın yargılandığı dava karar açıklandı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sevilay video konferans aracılığıyla katıldı, avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti başkanı, savcının önceki celse sunduğu esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için sanık ve avukatına söz verdi.

Sevilay, soruşturmanın ilk aşamalarından beri örgüte dair tüm bildiklerini anlattığını, yargılama boyunca mahkemeye yardımcı olduğunu belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve beraatına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin tüm bildiklerini anlattığını, ByLock kullanıcısı olmadığını, sadece Bank Asya hesabından dolayı suçladığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Gürbüz Sevilay'a etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 4 ay yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın üzerine atılı "örgüte silah sağlama" suçundan ise delil yetersizliğinden beraatına hükmetti.

- FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu belirlenmişti

Hakkında yakalama kararı bulunan Gürbüz Sevilay, MİT'in operasyonuyla 15 Şubat 2021'de, Özbekistan'dan Türkiye'ye getirilmişti.

Hakkındaki iddianamede, savunma sanayisinde faaliyet gösteren Sevilay'ın, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında KHK ile kamudan ihraç edilen FETÖ mahrem imamlarına şirketinde görev verdiği, bu kişiler vasıtasıyla 2017'de PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlandığı belirtilmişti.

İddianamede, Sevilay'ın, FETÖ'ye Özbekistan'da maddi yardımda bulunduğu, devlet kurumlarına sızan FETÖ mensuplarının iltimasıyla yurt dışında usulsüz ihaleler alarak kazanç sağladığı, Kırgızistan ve Ukrayna'da şirketler açtığı bilgisi de yer almıştı.

Savcının 15 Kasım 2022'de sunduğu esas hakkında mütalaada ise Gürbüz Sevilay'ın, terör örgütü PKK mensuplarına mühimmat temin ettiği suçlaması için yeterli delil bulunmadığı ancak FETÖ irtibatının tespit edildiği belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.