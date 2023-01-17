Türkiye'den KKTC'ye 3 müjde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Toplantıda KKTC'ye yönelik elektrik iletimi, gençlere, TOKİ konutu ve sağlık alanında önemli kararlar alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 18:18, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 18:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel'in konuşmalarından satır başlıkları şöyle:
Üç önemli müjdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'den kablo ile elektrik getirmek konusunda Türkiye'den tam destek almış durumdayız. Diğer bir konu ada çevresinde özellikle gençlerimizin ihtiyacı olan sosyal konut projesine tam destek aldık. Ayrıca KKTC'de yaşayan Türk Vatandaşlarımızın Türkiye cumhuriyeti sosyal güvenlik kurumlarından faydalanmasında da önemli adımlar atmış bulunmaktayız.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız