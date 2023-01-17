Zimmetine 9 milyon lira geçiren banka müdürü tutuklandı
Eskişehir'de zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın kadın şube müdürü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 19:25, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 20:22
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kentte özel bir bankada şube müdürü olarak görev yapan A.P.Ü'yü zimmetine yaklaşık 9 milyon lira geçirdiği iddiasıyla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.P.Ü, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "zimmet" suçundan tutuklandı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız