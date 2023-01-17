Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
Piyasada haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi, Meclis Sanayi ve Ticaret Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle tarım ve gıda ürünlerinde ödeme süreleri yeniden belirleniyor. Perakende ticarete ilişkin idari para cezaları artırılıyor.
Perakende Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapan teklifle üretici, tedarikçi ve perakendeci işletmeler arasındaki haksız rekabetin çerçevesi yeniden çiziliyor.
Perakende ticarette "haksız ticari uygulama" kavramı tanımlanacak. Kampanyalı satış yapmak istemeyen tarafa maliyeti yansıtmak, herhangi bir kişiden mal almaya zorlamak, sözleşme dışı prim ve bedel talep etmek "haksız ticari uygulama" olarak düzenlenecek.
Piyasada haksız rekabet engellenecek
Teklifle ödeme süreleri, işletmelerin büyüklüğüne göre belirlenecek.
Üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulacak tarım ve gıda ürünleri için küçük işletmelere 30 gün içinde ödeme yapılacak. Zamanında yapılmayan ödemeler için idari para cezaları uygulanacak.
Toptancı hallerindeki kiralamalara düzenleme
Toptancı hallerindeki kiralama hakkı 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak.
Ayrıca lisanslı depo işletmecilerine verilen lisansların geçerlilik süresi de 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak.
AVM'lerde ortak giderler yeniden belirlenecek
Alışveriş merkezlerinin ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su, doğal gaz, güvenlik ve temizlik harcamaları ortak gider sayılacak.
İşletmelerden yalnızca bu giderler için katılım payı tahsil edilecek. Reklam, pazarlama ve danışmanlık harcamalarından ise bedel talep edilemeyecek.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız