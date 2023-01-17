Yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti
Isparta'da bir kereste fabrikasında yük asansörüne sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Ocak 2023 20:35, Son Güncelleme : 17 Ocak 2023 20:36
Selahattin Demir, Yeni Sanayi Mahallesi'nde çalıştığı kereste fabrikasında yük asansörüne sıkıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cesedi otopsi için Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız