18 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları
18 Ocak 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- AK Parti ve İYİ Parti'nin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu, ikinci gününde liderlerin konuşmaları ve oturumlarla devam edecek.
(Davos)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Çevrimiçi Medyada Nefret Söylemiyle Mücadele Paneli"ne katılacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu mücadelesine VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir, HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(İstanbul/14.30/20.30/Ankara/17.45)
2- Basketbol 7Days Avrupa Kupası'nın 11. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, Almanya'nın Veolia Towers Hamburg ekibini konuk edecek.
(Ankara/20.00)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 10. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşılaşacak; B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fransa'nın Basket Landes takımını konuk edecek.
(Atina/18.30/Mersin/19.00)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Almanya'nın Allianz MTV ekibini, E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit ise Bulgaristan'dan Maritza takımını konuk edecek.
(İstanbul/17.30/20.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftası 3 maçla tamamlanacak.
6- Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'a ana tablo maçlarıyla devam edilecek.
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