Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, İzmir'in batı kesimleri, Aydın'ın batısı, Muğla, Antalya, Isparta, Hatay çevreleri, Burdur'un doğusu ve Adana'nın güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-90 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (60-90 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.