Odalara üye tüm firmaların yeni konutları kampanyaya dahil

İlk evini alacak vatandaşlar için piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısı ve ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı sunuluyor. Yüzde 10 peşinat, yüzde 0,69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıla varan vade imkanıyla ev sahibi olunabilecek.

Başvuruları önceki gün başlayan "Yeni Evim"de vatandaşın merak ettiği konuların başında hangi projelerin kampanyaya dahil olduğu geliyor. 81 ildeki bütün sıfır konutlar, 'Yeni Evim' kampanyasıyla 15 yıllık vadeyle alınıp satılabilecek. Bu kriter defalarca dile getirildiği halde bazı bankaların talebi karşılama konusunda işi ağırdan aldığı yönünde Anadolu'dan şikayetler üzerine bu konudaki farkındalığı artıracak önemli bir adım atıldı.

TOBB LOGOSU SİTEYE EKLENDİ

İş dünyası sivil toplum kuruluşları ile oda ve borsalara bildirilen şikayet ve talepler; kampanyayı ortaklaşa yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletildi. İki bakanlığın bilgilendirilmesinin ardından "Yeni Evim" kampanyasının internet sitesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin logosu da eklendi. Emlak Katılım GYO ile kampanyaya finansman sağlayan kamu bankaları logolarının olduğu bölümde TOBB logosuna da yer verildi.

"TÜM PROJELER DAHİL" VURGUSU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara kaydı bulunan bütün şirket ve şahıs firmalarının ürettiği sıfır konutların kampanyaya dahil olduğunu vurgulamak için sitede adı sıralanan sektör temsilcisi birlik, dernek, konfederasyonlar arasında TOBB'un adına da yer verildi. "yenievimkampanyasi.com.tr" sitesinin ilgili bölümüne, "Emlak Konut Genel Müdürlüğü; TOBB, GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı şirketlerin projeleri ile teknik ve mali kriterleri karşılayan firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri Yeni Evim kampanyasına dahil olabilecek. Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini web sitesinde ilan edecekler" denildi. "Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim" kampanyasıyla ev almak isteyen vatandaşlar, öncelikle kendi bütçelerine uygun alacakları konut arayışına girdi.

EMLAKÇILARI DOLAŞIYORLAR

Konut geliştiren firmaların tanıtım ofislerini ve emlakçıları dolaşarak alacağı evi belirlemeye çalışan vatandaşlar, bir yandan da kredi ve geri ödeme planını merak ediyor. Kampanya kapsamında vatandaşlar bitmiş, belirli oranda tamamlanmış ve yeni projelerden faydalanabilecek. Bunun için evini bulan vatandaşın, kredi için Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım'a başvurması lazım.