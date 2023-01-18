'Ucuz konut'la kapora tuzağı
Yeni Evim kampanyasını fırsat bilen dolandırıcılar, vatandaşları ucuz ev tuzağıyla ağlarına düşürüyorlar. İskanı olmayan evi kampanyaya dahil ederek 0.69 faiz oranıyla kredi kullandıracaklarını iddia edenler bile var. Gayrimenkul uzmanları "Yalnızca markalı konutlar kampanyaya dahil, internetten ucuz ilanlara kanmayın, çoğu kapora dolandırıcısı" diyerek vatandaşı uyarıyor.
Orta gelirli aileleri ev sahibi yapmak adına başlatılan "Yeni Evim" kampanyasında başvurular önceki gün başladı. İlk etapta 100 bin kişinin konut sahibi olması planlanan kampanya fırsatçıları da harekete geçirdi. Başvuruların alındığı ilk gün itibarıyla internette 'Yeni Evim kampanyasına uygun' başlıklı birçok yeni ilan verildiği görüldü. İlanlarda uygun fiyatlı evler dikkat çekti. İstanbul Beylikdüzü'nde satılığa çıkan ve 2 milyon TL değeriyle (piyasanın çok altında) 'Yeni Evim kampanyasına dahil olduğu iddia edilen bir ilanı aradık. Telefondaki kişi fiyatın uygun olmasının sebebinin evde iskan olmamasından kaynaklandığını söyledi.
İSKANSIZ YAPILARI SATIYORLAR
Evin krediye uygunluğu hakkında bilgi veren Yusuf Ş. isimli kişi "Evimiz 0.69 kredi kampanyasına uygun. Bu bölgede 2+1 (100 M2) ev fiyatları 3 milyon 500 bin liradan başlıyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız