Adıyaman'da 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı
Adıyaman'da sokakta oynayan 4 yaşındaki bir kız çocuğu kaçırıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 09:31, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 09:59
Olay, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi.
4 yaşındaki bir kız çocuğu, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaçırıldı.
Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, 30-35 yaşlarındaki bir kişinin çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı görülüyor.
Anne, kızının eve gelmediğini görünce durumu polise bildirdi.
Kayıp çocuk ve şahsın bulunması için polisler seferber oldu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız