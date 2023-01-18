İstanbul merkezli büyük fetö operasyonu: 44 kişiye gözaltı kararı
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik hakkında gözaltı kararı çıkarılan 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 09:34, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 10:38
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren şüpheli B.Ç'nin beyanları, teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu yeni bir soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel faaliyetlerine ilişkin İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ile Van'da toplam 44 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız