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Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderdi

"Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sizlerin de çabalarıyla inşallah yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum"- "Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, 2022 yılında da Avrupa Yolcu Trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 10:17, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 11:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) yöneticilerine, "Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sizlerin de çabalarıyla inşallah yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum." dedi.

THY Yönetici Zirvesi'ne video mesaj gönderen Erdoğan, zirvenin havacılık sektörü ve ülke için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, dünyanın son 3 yıldır koronavirüs salgınıyla başlayan, ardından bölgedeki sıcak çatışmalarla devam eden sancılı bir süreçten geçtiğini belirterek, bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen sektörlerin başında havacılığın geldiğine işaret etti.

"Türkiye salgının sağlık boyutunu nasıl başarıyla yönetmişse hava ulaşımı ve taşımacılığı yönünde de aynı başarıyı yakalamıştır." ifadesini kullanan Erdoğan, THY'nin vakitlice aldığı tedbirler ve salgın döneminde hayata geçirdiği yenilikçi uygulamalar sayesinde krizi en az hasarla atlattığını bildirdi.

Erdoğan, 2021 yılının yaraların sarıldığı sene olarak kayıtlara geçtiğini, 2022 yılının havacılıkta rekorlar kırılan bir yıl olduğunu aktardı.

İstanbul ve Antalya başta olmak üzere ülkenin havalimanlarında gerçekleşen yolcu sayılarının bunu açıkça gösterdiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletimizin kasasından 1 kuruş çıkmadan yapılan İstanbul Havalimanı, 2022 yılında da Avrupa Yolcu Trafiği sıralamasında ilk sırada yer aldı. Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı seçildi. Hemen her gün uluslararası basında ve sosyal medya mecralarında İstanbul Havalimanımızla ilgili göğsümüzü kabartan bir habere rastlıyoruz. Sadece İstanbul Havalimanı değil sayısını 26'dan alıp 57'ye yükselttiğimiz havalimanlarımızın her biri konforuyla teknolojisiyle mimarisiyle ve diğer imkanlarıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Daha 15-20 yıl öncesine kadar havacılık alanında kısıtlı varlığa sahip olan Türkiye, bugün bu sektörde parmakla gösterilen ülkeler arasında yer alıyor."

- "Ülkemizin en değerli markası oldunuz"

Bu başarı hikayesinin yazılmasında bayrak taşıyıcısı THY ve yöneticilerinin çok önemli katkısının bulunduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hava yolunu halkın yolu haline getirdiğimiz son 20 yılda kanatlarınızı 5 kıtadaki 129 ülkeye genişleterek ülkemizin en değerli markası oldunuz. THY'yi dünyanın en değerli ilk 10 hava yolu arasına taşıyarak hepimize büyük bir gurur yaşattınız. İnsanımıza umut vermek yerine sürekli karamsarlık aşılayan felaket tellallarına aldırmadan azimle inançla samimiyetle çalışarak milletimizin pek çok hayalini gerçeğe dönüştürdünüz. Her birinizi emekleriniz ve gayretleriniz dolayısıyla tebrik ediyorum."

Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'te THY'nin de 90. yaşının kutlanacağını anımsatan Erdoğan, "Bu iki önemli yıl dönümünü hakkıyla değerlendirmemiz için tempomuzu artırarak sürdürmemiz gerekiyor. Türkiye'yi ve Türk milletini dünyanın dört bir yanında temsil eden siz kardeşlerimden çalışmalarınızı bu hassasiyetle yürütmenizi bekliyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabin ve kokpit ekiplerinden teknisyenlere, satış ekiplerinden ofis çalışanlarına kadar tüm THY ailesine başarılar dileyerek, "Rekorlarla girdiğimiz 2023 senesini sizlerin de çabalarıyla inşallah yine rekorlarla tamamlayacağımızı ümit ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

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