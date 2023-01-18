Bedelli askerlikte 2023 için celp dönemleri ve yerleri belirlendi
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 10:27, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 10:30
MSB'nin sosyal medyadan açıklaması:
Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.
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Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi.#MSB pic.twitter.com/krVI91lHsoT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2023