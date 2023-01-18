MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı
2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır
DUYURU
(18 Ocak 2023)
2023-MEB-EKYS Başvurularının Alınması
2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 18-24 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 18 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-MEB-EKYS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2023-MEB-EKYS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı
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