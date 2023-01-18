Dolar günü 18,79 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 18,79 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 18:36, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 18:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,7900
|18,7910
|18,7940
|18,7950
|Avro
|20,4180
|20,4190
|20,3970
|20,3980
|Sterlin
|23,0320
|23,1460
|23,2510
|23,3670
|İsviçre Frangı
|20,3900
|20,4930
|20,5760
|20,6790
|ANKARA
|ABD Doları
|18,7600
|18,8400
|18,7640
|18,8440
|Avro
|20,3780
|20,4580
|20,3570
|20,4370
|Sterlin
|22,9720
|23,1820
|23,1910
|23,4010