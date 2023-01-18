Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü kadın yakalandı
FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Eskişehir'de yakalanarak cezaevine konuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 11:15, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 11:08
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'da hakkında verilen 6 yıl 3 ay hapis kararı dolayısıyla aranan T.K. adlı kadının Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da öğrenilen T.K, kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız