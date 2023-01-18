Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın artan site aidatlarını takip için özel bir birim kurduğu bildirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 11:14, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 11:29
Artan site ve apartman aidatları vatandaşların tepkisini çekiyor.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, artan site aidatlarını takibe aldı.
TRT Haber'e göre; bakanlık bünyesinde özel birim kurdu.
Özel birim, site yönetim hizmeti veren şirketlerle ilgili mevzuat çalışmalarını yürütecek.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız