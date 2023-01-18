Ukrayna'nın İçişleri Bakanı düşen helikopterde hayatını kaybetti
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in Kiev yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 11:31, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 11:34
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'in Kiev yakınlarında düşen helikopterde hayatını kaybettiği bildirildi.
Kiev yakınlarında düşen helikopterde, İçişleri Bakanı Monastırskiy'in yanı sıra yardımcısı dahil 16 kişinin öldüğü açıklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız