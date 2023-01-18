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'Gezici öğretmen' uygulaması kırsaldaki öğrencileri okulla buluşturdu

Milli Eğitim Bakanlığının "Gezici Öğretmen Sınıfı" uygulaması kapsamında Elazığ kırsalındaki 33 noktada oluşturulan "ana sınıfları"nda 3-5 yaş arası yaklaşık 200 öğrenci eğitim görüyor- İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit:- "Merkezdeki bir öğrencimiz ne eğitim desteği alıyorsa buradaki öğrencilerimiz de aynı eğitimi alıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 12:20, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 13:36
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- Elazığ'da kırsalda yaşayan ve çeşitli nedenlerle ana sınıfına başlayamayan çocuklar, "Gezici öğretmen" uygulaması sayesinde eğitimle buluştu.

Milli Eğitim Bakanlığının okul öncesi eğitimde "Eğitime Erişim Modeli Programı" çerçevesinde uygulanmaya başlanan "Gezici Öğretmen Sınıfı" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan komisyonda görevli öğretmenler, taşımalı eğitim olmayan köyleri ve kırsal mahalleleri gezerek, ana sınıflarında okuma imkanı bulamayan 3-5 yaş arası çocukları tespit etti.

Ailelerle görüşerek okul öncesi eğitimin önemini anlatan öğretmenler daha sonra çocukların kaydını yaptı.

Ardından köylerde ve kırsal mahallelerde belirlenen taziyeevi, köyevi ya da muhtarın uygun gördüğü bir alan sınıfa dönüştürülerek, eğitim materyalleriyle donatıldı.

Çalışma kapsamında 33 noktada oluşturulan ana sınıflarında yaklaşık 200 öğrenci eğitim görmeye başladı. Bu alanlarda eğitime katılamayan öğrencilere de kendilerini ziyaret eden öğretmenler tarafından eğitim veriliyor.

- Merkezde sunulan eğitim imkanlarından kırsaldaki öğrenciler de faydalanıyor

Merkeze bağlı Cumhuriyet köyünde oluşturulan sınıfı ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, AA muhabirine, okullaşmanın artması için birçok çalışma yaptıklarını söyledi.

Bakanlığın başlattığı proje sayesinde kentte okullaşma oranında büyük artış olduğunu vurgulayan Yiğit, "Şehir merkezinden uzak köylere bu hizmeti götürdük. Bu sayede ilimizde güzel oranlar elde ettik. Gezici öğretmenimiz vasıtasıyla öğrencilerimize ulaşıyoruz. Bu imkanın olmadığı yerlerde de bu hizmeti sağlıyoruz. Bu, öğrencilerimize ulaşmamız ve hizmet vermemiz açısından oldukça etkili bir proje oldu." dedi.

Hedeflerinin okullaşmada yüzde 100'e ulaşmak olduğunu, bu süreçte 33 noktada ana sınıfı oluşturduklarını anlatan Yiğit, şu bilgileri verdi:

"Bu şartları taşımayan, ulaşamadığımız diğer köylerimize de gezici öğretmen marifetiyle ulaşıyoruz. Köylere öğretmenlerin gitmesi yoluyla 1-2 öğrenci de olsa ulaşıp, eğitimlerini takip ediyoruz. Proje büyük ilgi gördü. Bu çalışmalar inşallah devam edecek. Gezici öğretmen çalışmasında okullara gelemeyen öğrencilerin yanlarına gidiyor, orada mekanımızı oluşturuyor, etkinliklerimizi yapıyor, eğitim materyallerimizi götürüyoruz. Öğrencilerimize destek oluyoruz."

Köye sadece öğretmen göndermediklerini, rehber öğretmenlerin öncesinde bu noktalara giderek eğitim ortamını hazırladığını anlatan Yiğit, merkezdeki öğrencilere sunulan tüm eğitim imkanından kırsaldaki öğrencilerin de faydalandığını kaydetti.

Yiğit, "Merkezdeki bir öğrencimiz ne eğitim desteği alıyorsa buradaki öğrencilerimiz de aynı eğitimi alıyor, hiçbir eksiği kalmıyor." ifadesini kullandı.

- "Çocuklar eğitimden uzak kalmamış oluyor"

Öğretmenlerden Çağla Nur Kaya, okul öncesi eğitimden uzak kalan çocukları eğitimle buluşturduklarını, bu sayede çocukları geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Kaya, "Çocuklarımız hem okula hazırlanmış oluyor hem de oyun arkadaşlarıyla, eğitim materyalleriyle buluşuyor. Onların sosyal gelişimini geliştiren çalışmalar yapıyoruz. Devletimizin bu uygulamasıyla çocuklarımızın ayağına gidiyoruz. Çocuklar da eğitimden uzak kalmamış oluyor." dedi.

Okul öncesi eğitim alan öğrencilerden Berrin Yavuz, okula başladığı için mutlu olduğunu belirtti.

Yavuz, "Ana sınıfına başladım. Evdeyken canım sıkılıyordu. Okulda boyama yapıyorum, oyuncaklarla oynuyorum. Film izliyoruz. Okulda çok güzel vakit geçiriyorum. Okul çok güzel, çok oyuncak var." dedi.

Fatma Ela Yavuz da birçok arkadaşı olduğunu anlatarak, sürekli okulda olmak istediğini anlattı.

Hilal Namlı da okulu çok sevdiğini ifade etti.

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