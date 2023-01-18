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Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, ''Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum. Bundan sonraki süreç TBMM'DE işleyecek'' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 12:29, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 12:43
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Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi tamamlandı. İlk aşamada 2 milyon 250 bin kişiyi ilgilendiren düzenlemede Meclis sürecinin bu hafta başlaması bekleniyor. Kanun teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Teklifin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşündüğünü belirterek, ''Bundan sonraki süreç TBMM'DE işleyecek'' dedi.

EYT düzenlemesi kimleri kapsayacak?

8 Eylül 1999 öncesinde işe başlamış olanlar düzenlemeden yararlanabilecek.

Düzenleme yurt dışında olanları da kapsıyor.

SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ayrımı var mı?

Sistemde statü farkı olmadan belirtilen tarihten önce işe başlamış olan herkes yararlanabilecek.

Kadınlar için 5 bin prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi, erkekler için 5 bin prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi gerekiyor.

Başvurular ne zaman, nasıl yapılır?

Başvurular, kanun yürürlüğe girdikten sonra başlayacak.

Emeklilik için gereken prim günü sayısına e-Devlet üzerinden erişilebiliyor. EYT'den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu SGK'ya gitmeden, e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ayrıca SGK'ya giderek de yapabilirler.

Ancak e-Devlet'ten şuna dikkat etsinler, müracaat alındı diyor ve bazen görünmüyor. Bu durumda tekrar başvuru yapılmasına gerek yok, çünkü başvuru işleme alınmış oluyor. Bu durumlarda bazen 8-9 kere başvuru yapan oluyor.

Süre şartı var mı?

Süre şartı yok. Yaş şartı ortadan kaldırıldığı için, yeniden bir yaş şartı getirilmeden vatandaşlarımız haktan yararlanabilecek. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar, kendi yararlarına olduklarını düşündükleri zaman düzenlemeden yararlanabilirler.

Vatandaşlarımız, "Çalışmaya başladığınız tarihi değiştirelim, 8 Eylül 1999'dan öncesine alalım diyerek" dolandırmaya çalışan kimseye itibar etmesin.

İşe başlangıç tarihleriyle, prim günleriyle ilgili kayıtları eksik olanlar, hizmet tespit davası açıp, kanıtlayıp haktan yararlanabilir.

İlk aylık ne zaman alınacak?

Başvuru dilekçesi verildikten sonraki ay başından itibaren ödenecek. Burda net bir tarihi vermek mümkün değil. Kişinin emekli olduğu statüye (SSK, BAĞKUR), yasanın çıktığı güne göre değişebilir.

Maaşlarda kesinti olmayacak, herkes hak ettiği maaşı alacak.

Kıdem tazminatı

Şimdi kanun çıktı, kişiler emeklilik için belgelerini aldı, emekli olabilir belgesini işverene verdikten sonra işveren bu kişilerin kıdem tazminatını ödemek zorunda.

O nedenle kıdem tazminatlarını hesaplayıp Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletleriyle alacakları krediyi doğrudan işçilerin hesaplarına yatıracaklar.

Askerlik ve doğum borçlanması

Şimdi biliyorsunuz asgari ücrete yüzde 55 zam geldi. O nedenle askerlik, doğum borçlanması, yurt dışı borçlanması yapanlar 31 Aralık'a kadar yaparlarsa bu agari ücretten yararlanabilirlerdi. O zaman da 69 liraydı. Şu anda ise hem askerlik hem doğum borçlanması, 116,75 lira. Bu brüt asgari ücretin günlük tutarının yüzde 32'si oranında. Günlük brüt asgari ücrette 333,6 lira. Onun yüzde 32'si alınıyor.

Yurt dışı borçlanması için ise güncel tutar günlük brüt asgari ücretin yüzde 45'i tutarında. Yani 150,12 lira.

Taşerondan kadroya geçenler ne yapacak?

KHK'da şöyle bir madde vardı. Emekliliklerini doldurdukları anda emekli ediliyorlardı. Vedat Bilgin, emekli olsalar da çalışmaya devam edebileceklerini açıklamıştı.

Kamuda, hem emekli olup, hem çalışma imkanı olmayacak. Fakat özel sektörde çalışanlar, hem emekli maaşı alıp hem de çalışma hayatına devam edebilecek.

Çalışma hayatı açısından da tüm dosyalar ele alınıyor.

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