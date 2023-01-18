FETÖ'den aranan kadın saklandığı tavan arasında yakalandı
İstanbul'da saklandığı tavan arasında yakalanan FETÖ üyesi kadın, tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 13:47, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 14:11
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Keçecipiri Mahallesi'ndeki bir evde FETÖ firarisinin saklandığını tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi evin balkon bölümünde bulunan tavan arasındaki gizli bölmede yakaladı.
Terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüpheli A.Y. (49), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız