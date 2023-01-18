Ankara'da hafif ticari aracın çarptığı liseli Rabia öldü
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rabia Şeyma Sarıtaş (16), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 19:28, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 19:29
A.Y'nin kullandığı 06 DCA 474 plakalı otomobil, Çubuk-Ankara kara yolu Esenboğa kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Şeyma Sarıtaş'a (16) çarptı.
Yaralanan Sarıtaş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Pursaklar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
Rabia Şeyma Sarıtaş'ın Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğunu öğrenildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız