Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Sözleşmeliye kadro teklifi Genel Kurul'da ön sıraya alındı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Eve servis 'diş hekimi' inşaat işçisi çıktı
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Okul servisinde unutulan Alperen'in ailesine MEB tazminat ödeyecek
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
Yargıtay Başkanı: Yasa ve Anayasa AYM'yi de bağlar
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Bakan Bilgin: EYT'nin Mart ayına kadar neticeleneceğini düşünüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tarihini işaret eden açıklama
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
THY çalışanlarının maaşını yüzde 20 artırdı
MEB, yarıyıl tatilinde ilk kez 'kış okulları'nı hayata geçiriyor
MEB, yarıyıl tatilinde ilk kez 'kış okulları'nı hayata geçiriyor
Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi
Fahiş site aidatlarına bakanlık incelemesi
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.153 lira seviyesinden işlem görüyor
Bedelli askerlikte 2023 için celp dönemleri ve yerleri belirlendi
Bedelli askerlikte 2023 için celp dönemleri ve yerleri belirlendi
Ocak sonrası mahalli idarelerdeki memurların ilave ödemeleri arttı
Ocak sonrası mahalli idarelerdeki memurların ilave ödemeleri arttı
Samsun'da rüşvet operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Samsun'da rüşvet operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli büyük fetö operasyonu: 44 kişiye gözaltı kararı
İstanbul merkezli büyük fetö operasyonu: 44 kişiye gözaltı kararı
'Ucuz konut'la kapora tuzağı
'Ucuz konut'la kapora tuzağı
Odalara üye tüm firmaların yeni konutları kampanyaya dahil
Odalara üye tüm firmaların yeni konutları kampanyaya dahil
MEB sosyal etkinlikler yönetmeliğinde değişiklik yaptı
MEB sosyal etkinlikler yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
Haksız rekabetin önüne geçmeyi amaçlayan kanun teklifi komisyondan geçti
Konut satış ofislerinde 'Yeni Evim' kampanyası hareketliliği
Konut satış ofislerinde 'Yeni Evim' kampanyası hareketliliği
Bakan Nebati: Tek problemimiz var, enflasyon
Bakan Nebati: Tek problemimiz var, enflasyon
Bahçeli'nin seçimin mayısta yapılması talebine AK Parti'den destek
Bahçeli'nin seçimin mayısta yapılması talebine AK Parti'den destek
Motorine 1 lira 5 kuruşluk zam
Motorine 1 lira 5 kuruşluk zam
Sözleşmeliye kadroda neden 28 Kasım esas alındı?
Sözleşmeliye kadroda neden 28 Kasım esas alındı?
TBMM çocuk istismarını araştıracak: İlk ziyaret İstanbul'a
TBMM çocuk istismarını araştıracak: İlk ziyaret İstanbul'a
Bakan Özer'den 'çocuk işçiliği artıyor' iddialarına yanıt
Bakan Özer'den 'çocuk işçiliği artıyor' iddialarına yanıt
Danıştay, yeni YSK üyelerini seçti
Danıştay, yeni YSK üyelerini seçti
Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak
Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak
Konut fiyatlarında artış sürüyor: Kasım'da yüzde 174 arttı
Konut fiyatlarında artış sürüyor: Kasım'da yüzde 174 arttı
Ana sayfaHaberler Siyasi

HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş: Anayasa'yı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla Anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla Anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz, yarın yapılacak Anayasa Komisyonu görüşmelerine HDP olarak katılmama kararı aldık

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 14:31, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 15:25
Yazdır
HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin gündeme alınacağı TBMM Anayasa Komisyonu toplantısına partisinin katılmayacağını bildirdi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, birçok kesimin kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifinin kapsamı dışında tutulduğunu, bu ayrımcılığın son bulmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihinin bugün açıklandığını, yarın ise Anayasa Komisyonu'nda başörtüsüne yönelik düzenlemenin görüşüleceğini dile getiren Beştaş, "Herhalde Türkiye tarihinde böyle bir durum yoktur. Seçimlere bu kadar kısa süre kala Anayasa değişikliği teklifinin ne amaçladığını sanırım çokça tartışmaya gerek yok." dedi.

İktidarın tek gündeminin "seçim manevraları, seçim yatırımları" olduğunu iddia eden Beştaş, başörtüsüne yönelik düzenlemenin de bunlardan biri olduğunu ileri sürdü.

Başörtüsü meselesinin bir seçim kampanyasına dönüştürüldüğünü savunan Beştaş, "Toplumu kutuplaştırma, kendi desteklerini artırma kampanyasından başka hiçbir şey değil." diye konuştu.

AK Parti grubunun görüşme talebine olumlu yanıt vermediklerini hatırlatan Beştaş, HDP'ye kapatma davası açtıran ve hazine yardımı üzerine bloke kararı aldıranın Cumhur İttifakı olduğunu iddia etti.

Seçim kampanyasının tarafı olmamaya karar verdiklerini dile getiren HDP Grup Başkanvekili Beştaş, "Anayasa'yı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla Anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla Anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz, yarın yapılacak Anayasa Komisyonu görüşmelerine HDP olarak katılmama kararı aldık." bilgisini verdi.

Beştaş, başörtüsüyle, kılık kıyafetle, hak ve özgürlüklerle ilgili bir sorunları bulunmadığını, her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirterek, "HDP olarak kılık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin de karşısındayız." ifadelerini kullandı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın "Kürt seçmenin oyunu sorunsuz biçimde alabilecek en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O nedenle bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var" ifadelerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Beştaş, "İsteyen istediği açıklamayı yapar, hangisi gerçek o önemli. Bizim şu anda tek gündemimiz var; adayımızı olabilecek en kısa sürede bütün kurullarımızla tartışmak ve bunu kamuoyu ile paylaşmak. Adayımız açıklandıktan sonra ve bu yarışa girdikten sonra kimlerin oy alacağını hep birlikte göreceğiz. HDP'nin ne kadar oy aldığı ve alabileceği ortada." yanıtını verdi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Akşener'den 'başörtüsü düzenlemesi' açıklaması: Mutabakata hazırız
Akşener'den 'başörtüsü düzenlemesi' açıklaması: Mutabakata hazırız
İçişleri Bakanı Soylu'dan '14 Mayıs' paylaşımı
İçişleri Bakanı Soylu'dan '14 Mayıs' paylaşımı
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti
Bakan Soylu'dan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Ukrayna'ya taziye mesajı
Bakan Soylu'dan helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Ukrayna'ya taziye mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, altılı masa toplantısı için liderleri ziyaret edecek
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, altılı masa toplantısı için liderleri ziyaret edecek
Erdoğan'dan Ali Babacan'a sert tepki: Sen git çocuk bezi sat!
Erdoğan'dan Ali Babacan'a sert tepki: Sen git çocuk bezi sat!

Bu Habere Tepkiniz

MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

MEB eğitim kurumları yönetici seçme sınavı başvuları başladı

2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı(2023-MEB-EKYS) 5 Mart 2023 tarihinde uygulanacaktır
Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Etrafından para toplayıp borsada batıran müezzinin atılması hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, ... Camii müezzin kayyımı olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 98. maddesinin (b) bendi uyarınca görevine son verilmesine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
İŞKUR memurlarından Cumhurbaşkanı'na mektup

İŞKUR memurlarından Cumhurbaşkanı'na mektup
Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı sözlü sınavda başarısız sayılmasına dair işleme karşı yaptığı itirazın reddine ilişkin açılan 3 davayı sonuçlandırdı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

'Sözleşmelilere kadro' kanun teklifi Komisyonda kabul edildi

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesini içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

2023 yılı Ocak ayı maaş katsayılarındaki artış gereğince, 4 grup emekli kamu personeline ikramiye farkı ödenmektedir.
Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturmasına etkisine ilişkin üç yeni karar yayımlandı

Ceza yargılamasının disiplin soruşturması üzerindeki etkisine ilişkin uygulamada sıklıkla hatalar yapıldığı bilinmektedir. Danıştay kararları ise bu konuda bazen yol gösterici bazen ise kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Danıştay 12. Dairesinin yeni yayımlanan 3 kararını yayınlıyoruz.
Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesi feshedilebilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Silvan Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesine istinaden sözleşmeli personel statüsünde avukat olarak görev yapan davacının hizmet sözleşmesinin, "kazanç getirici faaliyet yaptığı gerekçesiyle" feshedilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.
Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Öğretim Elemanlarının Görevlendirme Haklarında Önemli Düzenleme

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, akademisyenlerin uzun süreli görevlendirme işlemlerinde yaşanan sorunları bütünüyle çözecek yeni düzenlemeleri hayata geçirdi.
Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Doktora Mezunlarının Lisansüstü Düzeyde Ders Vermelerinin Önü Açıldı!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle doktora mezunu öğretim elemanları ile doktora sonrası sözleşmeli araştırmacı olarak çalıştırılacak kişilerin lisansüstü düzeyde ders verebilmesine imkan sağlandı!
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 1250 bekçi alacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, 1250 bekçi alacak. Son başvuru tarihi 3 şubat 2023
Sosyal medya paylaşımıyla 'Türkiye'ye baklava yediren kız', gelen olumlu tepkileri anlattı

Sosyal medya paylaşımıyla 'Türkiye'ye baklava yediren kız', gelen olumlu tepkileri anlattı

Kaldırımda gördüğü beton engelleri fıstıklı baklavaya benzettiğini esprili bir dille sosyal medya paylaşarak Türkiye çapında gündem olan ve birçok markanın baklavada indirim kampanyası başlatmasını sağlayan Semiha Dilara Hazır, gelen tepkilerin kendini mutlu ettiğini söyledi. Hazır, Rami Kütüphanesi'nin açılışına gittiği gün kaldırımda gördüğü üzeri sarı boyalı yanlarından yeşil çimlerin çıktığı beton engellerin fotoğrafını, Twitter hesabı üzerinde "Dün Eyüp'te yerde dev bir fıstıklı baklava gördüğümü zannettim." diyerek paylaştı. Paylaşım kısa sürede Türkiye çapında etkileşime girerek 3 milyona ulaşan görüntülenmeye ve binlerce yoruma ulaştı. Paylaşımın ardından yüzlerce kişi Hazır'a mesaj atarak duygularını belirtirken, birçok firma da bu paylaşımın ardından baklavada indirim kampanyası başlattı.
Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak

Tarım İşletmeleri 50 sözleşmeli teknik personel alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
BUSMEK'le 2022 dolu dolu geçti

BUSMEK'le 2022 dolu dolu geçti

Bursa?da hizmetleriyle adeta bir halk üniversitesine dönüşen Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), anaokulundan başlayarak hayat boyu öğrenme felsefesi ile toplumun tüm kesimlerini kucaklıyor.