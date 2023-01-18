HDP kararını verdi...Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin gündeme alınacağı TBMM Anayasa Komisyonu toplantısına partisinin katılmayacağını bildirdi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, birçok kesimin kamuda çalışan sözleşmelilere kadro öngören kanun teklifinin kapsamı dışında tutulduğunu, bu ayrımcılığın son bulmasını istediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihinin bugün açıklandığını, yarın ise Anayasa Komisyonu'nda başörtüsüne yönelik düzenlemenin görüşüleceğini dile getiren Beştaş, "Herhalde Türkiye tarihinde böyle bir durum yoktur. Seçimlere bu kadar kısa süre kala Anayasa değişikliği teklifinin ne amaçladığını sanırım çokça tartışmaya gerek yok." dedi.

İktidarın tek gündeminin "seçim manevraları, seçim yatırımları" olduğunu iddia eden Beştaş, başörtüsüne yönelik düzenlemenin de bunlardan biri olduğunu ileri sürdü.

Başörtüsü meselesinin bir seçim kampanyasına dönüştürüldüğünü savunan Beştaş, "Toplumu kutuplaştırma, kendi desteklerini artırma kampanyasından başka hiçbir şey değil." diye konuştu.

AK Parti grubunun görüşme talebine olumlu yanıt vermediklerini hatırlatan Beştaş, HDP'ye kapatma davası açtıran ve hazine yardımı üzerine bloke kararı aldıranın Cumhur İttifakı olduğunu iddia etti.

Seçim kampanyasının tarafı olmamaya karar verdiklerini dile getiren HDP Grup Başkanvekili Beştaş, "Anayasa'yı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla Anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla Anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz, yarın yapılacak Anayasa Komisyonu görüşmelerine HDP olarak katılmama kararı aldık." bilgisini verdi.

Beştaş, başörtüsüyle, kılık kıyafetle, hak ve özgürlüklerle ilgili bir sorunları bulunmadığını, her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirterek, "HDP olarak kılık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin de karşısındayız." ifadelerini kullandı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın "Kürt seçmenin oyunu sorunsuz biçimde alabilecek en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O nedenle bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var" ifadelerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Beştaş, "İsteyen istediği açıklamayı yapar, hangisi gerçek o önemli. Bizim şu anda tek gündemimiz var; adayımızı olabilecek en kısa sürede bütün kurullarımızla tartışmak ve bunu kamuoyu ile paylaşmak. Adayımız açıklandıktan sonra ve bu yarışa girdikten sonra kimlerin oy alacağını hep birlikte göreceğiz. HDP'nin ne kadar oy aldığı ve alabileceği ortada." yanıtını verdi.