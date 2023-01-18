İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, altılı masa toplantısı için liderleri ziyaret edecek
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ocak Perşembe günü, İYİ Parti'nin ev sahipliğinde yapılacak altılı masa toplantısı için genel başkanları ziyaret edecek.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 14:43, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 14:44
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Akşener, altılı masanın ikinci tur beşinci toplantısı için yarın Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelecek.
Akşener, 20 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu, 23 Ocak Pazartesi günü de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret ederek, toplantıya davet edecek.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız