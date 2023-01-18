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Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı

İzmir'in Torbalı ilçesi, 2022 yılı ihracat rakamlarına göre Eskişehir, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş ve Aydın gibi büyükşehirleri sollayarak 65 ili geride bıraktı. 1 milyar 579 milyon dolar ihracat yapan Torbalı'da; tütün, mobilya, süt ve hayvansal gıda ürünleri başı çekiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Ocak 2023 15:37, Son Güncelleme : 18 Ocak 2023 15:49
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Bir ilçe, ihracatta 65 ili geride bıraktı

2022 yılı ihracat rakamları açıklandı. Yaptığı ihracatla iller ile yarışan Torbalı ilçesi geçen sene ki rekorunu kırarak 65 ili geride bıraktı. 2014 yılında 862 milyon 694 bin dolar, 2015 yılında 774 milyon dolar, 2016 yılında 932 milyon dolar, 2017'de 1 milyar dolar, 2018 yılında 1 milyar 180 milyon dolar, 2019 yılında 1 milyar 172 milyon dolar, 2020 yılında 1 milyar 178 milyon dolar, 2021 yılında 1 milyar 241 milyon dolar ihracat yapan Torbalı, 2022 yılı verilerine göre 1 milyar 579 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılının ilk meclis toplantısında 2022 yılına dair değerlendirmeler yapan Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, "Covid-19 salgını, küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi tehditlere rağmen ihracat rakamlarımız artış gösterdi. Yaklaşık yüzde 18'lik artış ile bugüne kadar yakaladığımız en yüksek oranlı ihracatı gerçekleşirmiş olduk" dedi.

En yüksek artış

Ege İhracatçı Birliklerinin rakamlarını meclis üyeleri ile paylaşan Olgun, Torbalı'da dış ticaret verilerinin geçen yılın tamamı açısından değerlendirildiğinde, 2022 yılında yüzde 17,77 artarak 1 milyar 340 milyon dolardan 1 milyar 579 milyon dolara çıktığını açıkladı. Bu artış son 5 yılda gerçekleştirilen en yüksek oranlı artış olarak dikkat çekiyor. Torbalı'nın yapmış olduğu ihracatın yüzde 24,12'sini 380 milyon dolarla tütün sektörü karşıladı. Tütün sektörünü yüzde 11,37 oranla 179 milyon dolarlık ağaç mamulleri, mobilya ve orman ürünleri sektörü ve yüzde 7,49 oranla da 118 milyon dolarlık süt ve hayvancılık sektörü takip ediyor. Geçtiğimiz yıl sıçrama yapan tekstil sektörü bu yıl geriledi.

2023 hedefi 2,5 milyar dolar

Eskişehir, Trabzon, Samsun, Kahramanmaraş ve Aydın gibi büyükşehirleri geride bırakan Torbalı, İzmir'in 13 milyar 918 milyon dolarlık ihracatının yüzde 11,34'ünü tek başına sırtlandı. Torbalı'nın 2023 yılı ihracat hedefi ise 2,5 milyar dolar. 2022 yılı ihracat rakamları ve üye memnuniyet anketi sonuçlarını mecliste paylaşan TTO Başkanı Olgun, "Rekorları alt üst eden bir ilçe olmamız bizi memnun ediyor. Torbalı'da ihracattaki büyüme geçtiğimiz yıl yüzde 13,81 iken bu sene yüzde 17.77 olarak gerçekleşti. Hedefimiz her zaman ihracattaki büyüme oranını bir önceki seneye göre daha da artırmak. 2022 yılı sonunda ise üyelerimize memnuniyet anketi yaptık. Buradan da yüzde 95'lik bir memnuniyet oranı çıktı. Üyelerimizin çalışmalarımızı takdir etmesi bizleri daha da gayretli olmaya itiyor" diye konuştu.

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