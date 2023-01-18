Ak Partili Akbaşoğlu: Cumhurbaşkanımız seçim tarihini ilan etti

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi seçim bölgelerindeki sorunlara ilişkin gündem dışı söz aldı.

Gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerine yerlerinden söz verildi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, devletin yaptığı düzenlemelerde öngörülebilirlik ve istikrar olması gerektiğini belirterek, YÖK'ün denklikle ilgili politikasına değindi.

Usta, yurt dışındaki bazı ülkelerde okuyan öğrencilerin denklik nedeniyle mağdur olduğunu, hükümetin bu konuya çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifine değinen Usta, düzenlemede aile birliğini engelleyen şartların ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

Usta, kamuda çalışan denetim elemanları arasında ciddi maaş farklılıkları olduğunu, bu konunun da çözülmesi gereken konular arasında yer aldığını kaydetti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise savunma sanayisinde yapılan yatırımları anlattı. Akçay, Türkiye'nin, savunma sanayisinde ve yüksek teknolojide yakaladığı yükselişi başarılı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, "Bir yandan teknolojinin gelecek vizyonu inşa edilirken diğer yandan savunmada, ekonomide ve ticaretteki atılım hamlelerimiz perçinlenmektedir. Bugün, 170'ten fazla ülkeye savunma sanayisi ürünleri ihraç eden bir ülkeyiz. Dünya, Türkiye'nin yüksek teknolojideki yükselişini gıptayla takip ediyor." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, yaşanan kuraklığa dikkati çekerek, hükümetten muhtemel ortaya çıkabilecek gıda sıkıntısına karşı önlem almasını istedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, EYT ile ilgili tartışmaları anımsatarak, henüz bir kanun teklifinin Meclis'e gelmediğini söyledi.

Özkoç, "EYT'lilerin talepleri nasıl karşılanacak? Bunu bilmek istiyoruz. Yasa ne zaman çıkacak? Martta maaş bağlanacak mı? Bunları bilmek istiyoruz. Hükümetin bir an önce teklifi Meclis'e getirmesini bekliyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da 14 Mayıs 1950 gününün Türk demokrasi ve siyasi tarihi için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız AK Parti Grup Toplantısı'nda bütün milletimize 73 yıl sonra aynı tarihte yüzyılın seçimlerinin yapılacağı müjdesini ilan etti. Milletimiz ve devletimiz için hayırlı olsun. Cumhur İttifakı olarak milletimizin desteğini istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.